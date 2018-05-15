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Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
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Овечкин вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии IIHF 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Александр Овечкин вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
В этом году IIHF исполнилось 110 лет. В честь этого события федерация решила собрать символическую команду из лучших хоккеистов по собственной версии за период с 2008 по 2017 год.
Помимо Овечкина, в символическую сборную IIHF попали канадский центрфорвард Сидни Кросби, чешский правый форвард Яромир Ягр, канадский защитник Дрю Даути, шведский защитник Оливер Экман-Ларссон и канадский вратарь Кэри Прайс. Лучшим тренером последнего десятилетия был выбран канадский специалист Майк Бэбкок.
Среди претендентов на попадание в символическую команду также были россияне Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, а также тренер Олег Знарок, под руководством которого российские хоккеисты завоевали золото зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Овечкин сыграл за это время на восьми чемпионатах мира, завоевав три золота, два серебра и две бронзы.
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