Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия

Овечкин вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии IIHF

Нападающий сборной России Александр Овечкин вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

В этом году IIHF исполнилось 110 лет. В честь этого события федерация решила собрать символическую команду из лучших хоккеистов по собственной версии за период с 2008 по 2017 год.

Овечкин сыграл за это время на восьми чемпионатах мира, завоевав три золота, два серебра и две бронзы.