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Швейцария — Франция. 5:1
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Франция. 5:1 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Швейцарии по хоккею разгромила Францию в своем последнем матче на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Встреча на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) завершилась со счетом 5:1.
В первом и третьем периодах игры победители забили по две шайбы, а во втором одну. Единственный гол в свои ворота швейцарцы пропустили в последней трети матча.
В составе Швейцарии шайбами отметились Грегори Хофман, Энцо Корви, Рамон Унтерзандер, Кевин Фиала и Симон Мозер, а результативными передачами — Гаэтан Хас (дважды), Мирко Мюллер (дважды), Нино Нидеррайтер, Тимо Майер, Роман Йози, Энцо Корви, Михаэль Фора и Йоэль Вермин.
Единственный французский гол забил Гийом Леклер с передач Флорьяна Шакиашвили и Жорданна Перре.
Оба вратаря, швейцарец Леонардо Дженони и француз Флорьян Арди, провели встречу полностью.
Игроки обеих команд были удалены с площадки по четыре раза, а решения об этом принимал в том числе россиянин Константин Оленин, который был одним из двух главных судей.
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