Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Франция. 5:1

Сборная Швейцарии по хоккею разгромила Францию в своем последнем матче на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Встреча на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) завершилась со счетом 5:1.

В первом и третьем периодах игры победители забили по две шайбы, а во втором одну. Единственный гол в свои ворота швейцарцы пропустили в последней трети матча.

Единственный французский гол забил Гийом Леклер с передач Флорьяна Шакиашвили и Жорданна Перре.

Оба вратаря, швейцарец Леонардо Дженони и француз Флорьян Арди, провели встречу полностью.