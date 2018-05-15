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США — Финляндия. 2:6
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Финляндия. 2:6 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Хоккейная сборная США не сумела не проиграть ни одного матча на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. На арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге ее со счетом 2:6 разгромили финны.
Финляндия выиграла каждый из периодов игры: первый — 0:2, второй — 0:1, а третий —2:3.
Две американские шайбы забросили Патрик Кейн и Дерек Райан с передач Чарли Макэвоя, Патрика Кейна и Криса Крайдера.
В составе победителей голами отметились Себастьян Ахо (трижды), Микко Рантанен, Марко Анттила и Каспери Капанен, а голевыми передачами — Вели-Матти Савинайнен (дважды), Маркус Нутиваара (дважды), Микаэль Гранлунд, Сакари Маннинен, Ээли Толванен и Томми Кивисте.
Голкипер Финляндии Харри Сятери провел встречу полностью, а вратарь США Кейт Кинкейд несколько раз покидал створ, создавая для партнеров численное большинство.
Игроки обеих команд удалялись со льда по четыре раза.
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