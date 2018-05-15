Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Финляндия. 2:6

Хоккейная сборная США не сумела не проиграть ни одного матча на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. На арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге ее со счетом 2:6 разгромили финны.

Финляндия выиграла каждый из периодов игры: первый — 0:2, второй — 0:1, а третий —2:3.

Голкипер Финляндии Харри Сятери провел встречу полностью, а вратарь США Кейт Кинкейд несколько раз покидал створ, создавая для партнеров численное большинство.

Игроки обеих команд удалялись со льда по четыре раза.