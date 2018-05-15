На чемпионате мира по хоккею 2018 года стартовал матч Белоруссия — Словакия. Для обеих команд встреча на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) станет последней на турнире.
Кроме того, для белорусов она является еще и последним шансом одержать первую победу. Ранее команда проиграла и Швеции (0:5), и Франции (2:6), и России (0:6), и Швейцарии (2:5), и Чехии (0:3), и Австрии (0:4).
Словаки же выиграли две игры из шести (4:2 — у Австрии, 3:1 — у Франции). Уступила Словакия чехам (2:3 в овертайме), швейцарцам (0:2), шведам (3:4 в дополнительное время) и россиянам (0:4).
Словакия уже не имеет шансов выйти из группы А, так как несколько минут назад швейцарцы, занимающие четвертое место, победили французов, обеспечив свой выход в четвертьфинал.
Проследить за ходом стартовавшей игры вы можете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Белоруссия: Иван Кульбаков, Михаил Карнаухов, Виталий Трус.
Словакия: Денис Годла, Марек Чильяк, Патрик Рыбар.
Защитники
Белоруссия: Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Павел Воробей, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Кристиан Ярош, Михал Чайковски, Адам Яношик, Мартин Фегервары.
Нападающие
Белоруссия: Александр Матерухин, Артур Гаврус, Александр Китаров, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Словакия: Мартин Бакош, Павол Скалицки, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Марек Говорка, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.