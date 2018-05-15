Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Словакия (15 мая, 17:15)

На чемпионате мира по хоккею 2018 года стартовал матч Белоруссия — Словакия. Для обеих команд встреча на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) станет последней на турнире.

Кроме того, для белорусов она является еще и последним шансом одержать первую победу. Ранее команда проиграла и Швеции (0:5), и Франции (2:6), и России (0:6), и Швейцарии (2:5), и Чехии (0:3), и Австрии (0:4).

Словаки же выиграли две игры из шести (4:2 — у Австрии, 3:1 — у Франции). Уступила Словакия чехам (2:3 в овертайме), швейцарцам (0:2), шведам (3:4 в дополнительное время) и россиянам (0:4).

Словакия уже не имеет шансов выйти из группы А, так как несколько минут назад швейцарцы, занимающие четвертое место, победили французов, обеспечив свой выход в четвертьфинал.

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