Хоккейная сборная Канады в своем последнем матче группового этапа чемпионата мира 2018 года переиграла Германию со счетом 3:0. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге.
Набрав сегодня три очка, канадцы обеспечили себе третье место в группе В и четвертьфинальный матч с командой, которая займет второе в группе А. Таковой может оказаться и Россия, если сегодня вечером не победит Швецию.
В каждом из периодов игры «кленовые листья» забрасывали по шайбе. Их авторами стали Брэйден Шенн, Райан Ньюджент-Хопкинс и Тайсон Джост. Исполнителями голевых пасов числятся Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид (дважды), Аарон Экблад и Джоэл Эдмундсон.
Вратари обеих команд, канадец Дарси Кемпер и немец Никлас Тройтле, провели на площадке по 60 минут.
Канадские хоккеисты удалялись со льда, в том числе решением россиянина Романа Гофмана — одного из двух главных судей матча, дважды, а немецкие — трижды.