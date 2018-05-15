Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Германия. 3:0

Хоккейная сборная Канады в своем последнем матче группового этапа чемпионата мира 2018 года переиграла Германию со счетом 3:0. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге.

Набрав сегодня три очка, канадцы обеспечили себе третье место в группе В и четвертьфинальный матч с командой, которая займет второе в группе А. Таковой может оказаться и Россия, если сегодня вечером не победит Швецию.

Вратари обеих команд, канадец Дарси Кемпер и немец Никлас Тройтле, провели на площадке по 60 минут.