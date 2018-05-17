Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке 

Вратарь хоккейной сборной России приехал на матч со шведами на тележке, сообщает «Советский спорт».
В ходе прямой трансляции матча, состоявшегося два дня назад, ее режиссер показал подтрибунное помещение в конце перерыва между вторым и третьим периодами.
В этот момент из коридора выехала полутораметровая тележка на колесах со стоящим на ней Василием Кошечкиным, которую толкали сотрудники команды.
Главный тренер россиян Илья Воробьев объяснил РИА Новости, что голкипер оказался на тележке, так как раздевалки на копенгагенской «Роял Арене» расположены очень далеко от игровой площадки.
«А у Василия 110 килограммов плюс амуниция. Тяжело ему», — отметил он.
15 мая сборная России уступила Швеции со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Тем не менее россияне вышли в четвертьфинал, где сегодня встретятся с Канадой.