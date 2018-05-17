Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке

Вратарь хоккейной сборной России приехал на матч со шведами на тележке, сообщает «Советский спорт».

В ходе прямой трансляции матча, состоявшегося два дня назад, ее режиссер показал подтрибунное помещение в конце перерыва между вторым и третьим периодами.

В этот момент из коридора выехала полутораметровая тележка на колесах со стоящим на ней Василием Кошечкиным , которую толкали сотрудники команды.

Главный тренер россиян Илья Воробьев объяснил РИА Новости , что голкипер оказался на тележке, так как раздевалки на копенгагенской «Роял Арене» расположены очень далеко от игровой площадки.

«А у Василия 110 килограммов плюс амуниция. Тяжело ему», — отметил он.

15 мая сборная России уступила Швеции со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2018 года. Тем не менее россияне вышли в четвертьфинал, где сегодня встретятся с Канадой.