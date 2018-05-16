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Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада
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Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сорок девять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что победителями в игре Россия-Канада на ЧМ по хоккею станут канадцы.
Респондентам задали такой вопрос: «Кто выиграет матч Россия-Канада на ЧМ по хоккею?».48 процентов опрошенных верят, что победу одержит российская команда.
Еще три процента респондентов предположили, что будет ничья.
Всего в опросе приняли участие 2149 человек.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая. 15 мая завершились все матчи группового этапа ЧМ и стали известны четвертьфинальные пары турнира. Сборная Россия заняла второе место в группе и 17 мая в четвертьфинале встретится с Канадой.
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