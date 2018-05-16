17 мая сборная России по хоккею сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Игра начнется на копенгагенской «Роял Арене» (Дания) в 17:15 по московскому времени.
Россиян и канадцев свели уже в первой стадии плей-офф их не самые выдающиеся результаты на групповом этапе.
Российская команда проиграла дважды, чехам (3:4 в овертайме) и шведам (1:3), и заняла второе место в группе А. Канада также не победила два раза — в играх с американцами (4:5 по буллитам) и финнами (1:5) — и стала третьей в группе В.
В последний раз друг против друга Россия и Канада играли на Кубке Первого канала в декабре. Россияне победили 2:0.
Завтрашние шансы команд на победу эксперты оценивают как равные, однако, учитывая слабую игру «кленовых листьев» в концовке группового этапа, отдают небольшое преимущество России.
Проследить за очередным российско-канадским хоккейным противостоянием вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Канада: Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Туррис, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.