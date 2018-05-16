Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Канада (17 мая, 17:15), прогноз

17 мая сборная России по хоккею сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Игра начнется на копенгагенской «Роял Арене» (Дания) в 17:15 по московскому времени.

Россиян и канадцев свели уже в первой стадии плей-офф их не самые выдающиеся результаты на групповом этапе.

Российская команда проиграла дважды, чехам (3:4 в овертайме) и шведам (1:3), и заняла второе место в группе А. Канада также не победила два раза — в играх с американцами (4:5 по буллитам) и финнами (1:5) — и стала третьей в группе В.

В последний раз друг против друга Россия и Канада играли на Кубке Первого канала в декабре. Россияне победили 2:0.

Завтрашние шансы команд на победу эксперты оценивают как равные, однако, учитывая слабую игру «кленовых листьев» в концовке группового этапа, отдают небольшое преимущество России.

Проследить за очередным российско-канадским хоккейным противостоянием вы сможете на « Чемпионате ».

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Вратари

Защитники

Нападающие