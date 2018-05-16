Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Чехия (17 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 17 мая, в 17:15 по московскому времени начнется матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2018 года между командами США и Чехии. Игра пройдет на арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен».

Американцы заняли второе место в группе В, проиграв лишь ее лидерам финнам (2:6). Чехи стали третьими в группе А, также уступив однажды и лидеру (Швеции — 2:3).

В последний раз команды встречались в феврале на Олимпиаде. Тогда по буллитам победила Чехия, однако в завтрашней игре эксперты предпочитают американскую команду, а оценить их вкус вы сможете на « Чемпионате ».

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