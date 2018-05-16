Завтра, 17 мая, в 17:15 по московскому времени начнется матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2018 года между командами США и Чехии. Игра пройдет на арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен».
Американцы заняли второе место в группе В, проиграв лишь ее лидерам финнам (2:6). Чехи стали третьими в группе А, также уступив однажды и лидеру (Швеции — 2:3).
В последний раз команды встречались в феврале на Олимпиаде. Тогда по буллитам победила Чехия, однако в завтрашней игре эксперты предпочитают американскую команду, а оценить их вкус вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Чарли Макэвой, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Чехия: Филип Гронек, Радко Гудас, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Михал Моравчик, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Чехия: Томаш Гика, Роман Горак, Роберт Коусал, Давид Крейчи, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Давид Пастрняк, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Дмитрий Яшкин.