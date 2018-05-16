«На них наша главная надежда»

5 россиян, которые должны провести с Канадой лучший матч в жизни

Четвертьфинал считается самой важной игрой турнира. Победа означает два гарантированных матча и борьбу за медали, поражение — досрочное завершение турнира. Последний раз сборная России проигрывала на этой стадии ещё при Зинэтуле Билялетдинове в 2013 году со счётом 3:8 от студентов-американцев. Олег Знарок за время работы в национальной команде подобных оплошностей не допускал, а сейчас у Ильи Воробьёва задача сложнее. Он руководит молодой и не слишком опытной командой, в составе которой 12 дебютантов чемпионата мира. Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018 Чтобы обыграть Канаду в четвертьфинале, наша сборная должна достать из себя всё. Рассказываем о пяти игроках, от которых будет зависеть многое в завтрашней битве. Они должны провести свой лучший матч в жизни.

Василий Кошечкин

Голкиперу «Магнитки» и самому ценному игроку плей-офф КХЛ сезона-2016/17 уже 35 лет, и в этом году он впервые стал первым номером сборной. В феврале Кошечкин помог России выиграть олимпийское золото, но этот чемпионат мира даже важнее. Нужно подтверждать свой статус чемпионов, и без надёжной игры Василия не обойтись. Мы знаем, что он может на кураже вытаскивать даже неберущиеся шайбы и в одиночку «красть» матчи для своей команды. В финале Олимпиады Василий нервничал, что едва не стоило россиянам победы. В матче со Швецией он был на высоте, и его вины в пропущенных шайбах нет. С Канадой ему придётся снова не только спасать ворота, но и передавать полевым игрокам спокойствие и уверенность в себе.

Никита Зайцев

Зайцев — ведущий защитник нашей команды и единственный из НХЛ. На него выпадает основная нагрузка как в равных составах, так и в большинстве и меньшинстве. Ему полностью доверяет тренерский штаб, и есть за что. Никита, которого в этом сезоне в «Торонто» использовали как защитника исключительно оборонительного плана, на чемпионате мира вспомнил, как выдавать невероятные передачи и разыгрывать лишнего. С Канадой ему надо будет предельно собранно сыграть в обороне. Зайцев был на льду, когда шведы во втором периоде 0:1 превратили в 2:1. При нём сборная дважды пропустила в матче со Швейцарией и один раз — с Чехией. Зайцев был лучшим защитником нашей команды на ЧМ-2016 и на Кубке мира. Матч с Канадой — час икс, в котором ошибаться нельзя.

Кирилл Капризов

Автор «золотого» гола на Олимпиаде после резвого старта на дебютном чемпионате мира ушёл в тень. В матче с Чехией очков не набрал, словакам не забил, правда, стал единственным, кто смог пробить Нильссона в игре со шведами. Капризов проводит самый насыщенный сезон в карьере — Пхёнчхан, финал Кубка Гагарина, теперь мировое первенство. Ему всего 21, возможно, он не выдерживает всего, что навалилось на него в этом году. Но высококлассные игроки, а Капризов относится именно к таким, должны вести за собой даже тогда, когда сил не осталось. В последних играх Кириллу можно предъявить несколько опасных обрезов, и если те же шведы нас простили, то не стоит рассчитывать, что канадцы тоже будут транжирить шансы. А ещё слабую реализацию. Гусев и Дацюк создают своему юному партнёру массу моментов, надо их реализовывать. Тот же Гусев за три матча бросил по воротам 10 раз — всего на пять раз меньше Капризова, который играет с самого начала.

Никита Гусев

Форвард СКА, пропустивший первые четыре матча группового этапа из-за болезни, вообще чуть ли не самый важный игрок сборной. Четвертьфинал с Канадой — отличный шанс доказать, что он является настоящим лидером команды. Доказать и себе, и НХЛ, куда Гусев собирается уехать в ближайшие годы. Через Никиту идёт розыгрыш большинства, в равных составах его первое звено не гнулось даже со шведами и навязывало свою игру. Никита обладает обширным арсеналом — мягкие руки, великолепное катание, хитрый бросок, умение выложить потрясающую сложную передачу прямо на клюшку партнёру или самому решить эпизод. Всё это оружие нашей сборной потребуется с Канадой. Именно Никита в финале Олимпиады вытащил россиян из ямы, пришло время для ещё одного звёздного часа.

Павел Бучневич