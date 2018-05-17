Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Канада (17 мая, 17:15)

Стартовал четвертьфинальный матч сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года. На «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене россиянам противостоит команда Канады.

Одни из главных фаворитов мирового первенства встречаются уже в первой стадии плей-офф в связи с нелучшими выступлениями в своих группах.

Обе сборные проиграли по два матча: Россия — Чехии (3:4 в овертайме) и Швеции (1:3), а Канада — США (4:5 по буллитам) и Финляндии (1:5). Россияне заняли второе место в группе А, а канадцы — третьей в группе В, что, согласно регламенту турнира, и свело их в его четвертьфинале.

Кто его преодолеет и выйдет в полуфинал, а также обо всех событиях самой игры, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие