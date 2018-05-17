Стартовал четвертьфинальный матч сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года. На «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене россиянам противостоит команда Канады.
Одни из главных фаворитов мирового первенства встречаются уже в первой стадии плей-офф в связи с нелучшими выступлениями в своих группах.
Обе сборные проиграли по два матча: Россия — Чехии (3:4 в овертайме) и Швеции (1:3), а Канада — США (4:5 по буллитам) и Финляндии (1:5). Россияне заняли второе место в группе А, а канадцы — третьей в группе В, что, согласно регламенту турнира, и свело их в его четвертьфинале.
Кто его преодолеет и выйдет в полуфинал, а также обо всех событиях самой игры, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.
Канада: Кертис Макэлинни, Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер.
Защитники
Россия: Никита Трямкин, Алексей Береглазов, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Егор Яковлев.
Канада: Марк-Эдуар Власич, Колтон Парэйко, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Аарон Экблад, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Кирилл Капризов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Илья Каблуков, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов, Павел Дацюк.
Канада: Коннор Макдэвид, Пьер-Люк Дюбуа, Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Туррис, Бо Хорват, Джейден Шварц, Райан Ньюджент-Хопкинс, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.