Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Чехия (17 мая, 17:15)

В датском Хернинге стартовал четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года США — Чехия.

Игра проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» параллельно матчу России и Канады, которые состязаются в Копенгагене. Между тем соперника американцев или канадцев по полуфиналу сегодня вечером определят команды Швеции и Латвии.

В сегодняшнем матче США и Чехию свел не случай, а регламент турнира и результаты встреч группового этапа. Обе сборные проиграли по разу (американцы — Финляндии, чехи — Швеции) и заняли второе и третье места в своих группах соответственно.

О роли случая в определении победителя стартовавшей игры вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие