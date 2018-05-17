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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Чехия (17 мая, 17:15) 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В датском Хернинге стартовал четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года США — Чехия.
Игра проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» параллельно матчу России и Канады, которые состязаются в Копенгагене. Между тем соперника американцев или канадцев по полуфиналу сегодня вечером определят команды Швеции и Латвии.
В сегодняшнем матче США и Чехию свел не случай, а регламент турнира и результаты встреч группового этапа. Обе сборные проиграли по разу (американцы — Финляндии, чехи — Швеции) и заняли второе и третье места в своих группах соответственно.
О роли случая в определении победителя стартовавшей игры вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен, Скотт Дарлинг.
Чехия: Давид Риттих, Павел Францоуз, Доминик Граховина.
Защитники
США: Джордан Истерли, Уилл Батчер, Ник Дженсен, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Чарли Макэвой, Куинн Хьюз.
Чехия: Филип Гронек, Михал Моравчик, Радко Гудас, Михал Йордан, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак, Якуб Крейчик.
Нападающие
США: Патрик Кейн, Кэм Аткинсон, Дилан Ларкин, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Дерек Райан, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Андерс Ли, Сонни Милано, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Чехия: Дмитрий Яшкин, Томаш Гика, Роман Горак, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Роман Червенка, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Давид Пастрняк, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Давид Крейчи, Радек Факса, Филип Хитил.
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