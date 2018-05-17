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Отец Кожевниковой «напал» на Третьяка
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Отец Кожевниковой «напал» на Третьяка 

Дни.ру 14 часов назад
Фото: ТАСС
Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался насчет поражения сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ-2018. По его словам, провал отечественной команды — это "тревожный звоночек" для федерации хоккея.
Кожевников заявил, что давно пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов.
"Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы?", — сказал он.
По словам эксперта, Россия недооценила своего соперника, передает Sports.ru.
"Мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень", — продолжил Кожевников.
Также телекомментатор раскритиковал слова президента федерации хоккея Владислава Третьяка, который подвел итоги турнира.
"Мы же идем вниз с каждым годом. Посмотрите на результаты сборной на чемпионатах мира. Она становится третьей, а Третьяк говорит, что это здорово, что проиграли сильной команде. А кому мы сейчас проиграли? Мне обидно. Многим людям обидно", — посетовал Кожевников.
Эксперт добавил, что в федерации хоккея "одни только лозунги". По его мнению, российский хоккей "идет вниз с каждым годом".
Владислав Третьяк, в свою очередь выразил удовлетворение игрой, которую показали наши спортсмены. "Нам не стыдно за команду, все ребята бились до конца. Сборная в Дании сделала все, что могла, ребята старались", — сообщил он.
Напомним, что сборная России по хоккею проиграла национальной команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Североамериканцы одержали победу, разыграв большинство после удаления Кирилла Капризова.
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