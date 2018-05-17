Воробьев: Играли на равных, проигрывали, но отыгрывались

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев поделился впечатлениями после завершения четвертьфинального матча на чемпионате мира — 2018 против Канады (4:5 ОТ).

«Относительно удаления в овертайме — можно давать штраф за такое, но не знаю — насколько это уместно в овертайме четвертьфинала. Но не будем делать из этой темы оправдание.

Переломить ход игры удалось за счет всего понемногу — характера, за счет наложений. Завели ребят. В принципе, по самоотдаче вопросов мало.

Североамериканцы начинают активно, мы начали не лучшим образом. Дальше стали нормально брать шайбу и лучше обращаться с ней.

Что касается звена Макдэвида, то у нас был план — против них играло звено Андронова. При игре "пять на пять" справились неплохо.

Решение об участии Шестеркина в игре было общим. В принципе, оно было принято после предыдущей игры, мы просто не озвучивали его.

Первое звено пропало в этой игре? Оно не пропало, но когда все становится быстрее и в стык, когда защитники большие и высокого уровня — первому звену сложнее реализовать свои преимущества.

Поражения Чехии, Швеции и Канаде связаны не с отсутствием привычки побеждать, а с уровнем игроков и команд соперника — он очень высокий, это не обычный послеолимпийский чемпионат мира.

Оценку выступлению на турнире давать не буду, оценивают журналисты. Мы работали и бились, тренеры и игроки — это была команда.

Насчет кадровых решений я скажу, что у нас было не так много выбора — было много травмированных, сезон олимпийский, собирали ребят по крупицам. Вопрос о продолжении работы в сборной — не ко мне.

Главный позитив турнира — как раз то, что у нас была команда, она была рабочая. И сегодня — играли на равных, проигрывали, но отыгрывались. Конечно, хотелось бы медалей. Самое обидное мое поражение? Конечно. Мы были очень близки», — приводит слова тренера пресс-служба ФХР.