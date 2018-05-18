Ещё
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер назвал виновных в поражении сборной России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России по хоккею Игорь Никитин прокомментировал результат четвертьфинальной встречи чемпионата мира против команды Канады.
"Думаю, канадцы тоже испугались в первом периоде. Напряжение сказалось, многие не играли с таким соперником. Шестеркин здорово сыграл в двух матчах на чемпионате мира, свежая энергия, поэтому в его пользу сделали выбор. Сегодня не стал бы обвинять Игоря в поражении, виновата вся команда, он сыграл достойно и заслужил матч в плей-офф", — цитирует Никитина Sport24.
Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 4:5 и покинула турнир.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев считает справедливым удаление нападающего Кирилла Капризова в овертайме.
Газета.Ru: последние новости
Капитан сборной Швеции по хоккею выделил трех игроков в составе команды России Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке Денисов раскрыл шокирующие подробности конфликта с Черчесовым
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вылетела из ЧМ563
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
«Пока ловили Чикатило, раскрыли тысячи преступлений»18
Швеция одолела Латвию и сыграет с США
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ137
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение