Тренер назвал виновных в поражении сборной России 

Тренер сборной России по хоккею Игорь Никитин прокомментировал результат четвертьфинальной встречи чемпионата мира против команды Канады.
"Думаю, канадцы тоже испугались в первом периоде. Напряжение сказалось, многие не играли с таким соперником. Шестеркин здорово сыграл в двух матчах на чемпионате мира, свежая энергия, поэтому в его пользу сделали выбор. Сегодня не стал бы обвинять Игоря в поражении, виновата вся команда, он сыграл достойно и заслужил матч в плей-офф", — цитирует Никитина Sport24.
Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 4:5 и покинула турнир.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев считает справедливым удаление нападающего Кирилла Капризова в овертайме.