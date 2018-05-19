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Знарку предложили вернуться
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Знарку предложили вернуться 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Федерация хоккея России (ФХР) хотела бы видеть бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка консультантом команды, рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, сообщает ТАСС.
Сейчас Знарок уже выступает в качестве консультанта команды, но скоро срок его контракта с федерацией заканчивается.
"На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Мы с ним хотим работать, не против этого", — сказал Третьяк.
Олег Знарок возглавил сборную России после Олимпиады в Сочи. Под его руководством национальная сборная одержала победу в олимпийском хоккейном турнире 2018 года в Пхёнчхане. Вскоре после этого он заявил, что не знает, будет ли тренировать команду и дальше, отметив, что устал.
По сообщениям СМИ, преемником Знарка может стать бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв, который сейчас является и.о. главного тренера сборной. На чемпионате мира в Копенгагене россияне проиграли в четвертьфинале турнира канадцам в овертайме со счетом 4:5.
Комментарии14  Ещё 19 источников 
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