Знарку предложили вернуться

Сейчас Знарок уже выступает в качестве консультанта команды, но скоро срок его контракта с федерацией заканчивается.

"На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Мы с ним хотим работать, не против этого", — сказал Третьяк.

Олег Знарок возглавил сборную России после Олимпиады в Сочи. Под его руководством национальная сборная одержала победу в олимпийском хоккейном турнире 2018 года в Пхёнчхане. Вскоре после этого он заявил, что не знает, будет ли тренировать команду и дальше, отметив, что устал.