Знарку предложили вернуться 

Федерация хоккея России (ФХР) хотела бы видеть бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка консультантом команды, рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, сообщает ТАСС.
Сейчас Знарок уже выступает в качестве консультанта команды, но скоро срок его контракта с федерацией заканчивается.
"На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Мы с ним хотим работать, не против этого", — сказал Третьяк.
Олег Знарок возглавил сборную России после Олимпиады в Сочи. Под его руководством национальная сборная одержала победу в олимпийском хоккейном турнире 2018 года в Пхёнчхане. Вскоре после этого он заявил, что не знает, будет ли тренировать команду и дальше, отметив, что устал.
По сообщениям СМИ, преемником Знарка может стать бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв, который сейчас является и.о. главного тренера сборной. На чемпионате мира в Копенгагене россияне проиграли в четвертьфинале турнира канадцам в овертайме со счетом 4:5.