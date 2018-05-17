Засудили или нет? Почему проиграла Россия

Засудили или нет? Канада отправила Россию домой после удаления Капризова

Очень спорный момент в овертайме.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018 Сборная России в упорном матче уступила Канаде в четвертьфинале чемпионата мира. В этом матче было всё — россияне отыграли дефицит в два гола, канадцы ещё дважды выходил вперёд, и команда Ильи Воробьёва всякий раз сравнивала счёт. Всё решилось в овертайме, когда сборная Канады реализовала удаление Кирилла Капризова

Как всё было?

Начнём с того, что канадцы давили всю концовку третьего периода после того, как Сергей Андронов сделал счёт 4:4, и весь овертайм. У нашей команды Михеев и Андронов пытались всё решить индивидуально, но без успеха. Нашу главную надежду в атаке, первое звено, соперник успешно закрыл — Дацюк, Гусев и Капризов остались без очков.

На третьей минуте овертайма Михеев перехватил шайбу в своей зоне и протащил её через всю площадку, давая партнёрам смениться. Михеев даже нанёс бросок, а потом ему на помощь пришёл Дацюк. Павел почти убежал от Эклада, но защитник канадцев успел накрыть его. По правилам ли? В похожем моменте через минуту Капризову дали удаление…Экблад начал атаку, отдав пас на Ньюджент-Хопкинса. Капризов побежал на перехват, но не успел и потерял лишнее мгновение, возвращаясь в оборону.

Канадцы в это время разворачивали атаку «три в два», третьим из глубины по ближнему борту накатывался Дарнелл Нурс. Именно ему по рукам ударил Капризов, когда тот получил пас на свободном льду. Эпизод разворачивался прямо перед главным судьёй Алекси Ранталой из Финляндии, который без промедления поднял руку, сигнализируя удаление.

Не успел Капризов в оборону? Не успел. Попал по руке сопернику? Попал. Стоило ли это удаления в овертайме матча плей-офф чемпионата мира? Это главный вопрос.

«Я не знаю, даются ли такие удаления, как у Капризова, в четвертьфинале чемпионата мира», — сказал и.о. главного тренера сборной России Илья Воробьёв.

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Примечательно, что произошло, когда канадцы вышли на реализацию лишнего. У нас на вбрасывание встал Павел Дацюк . «Точку» он проиграл, но соперник сам не удержал шайбу, она вылетела в среднюю зону, и 39-летний капитан сборной России не проиграл в скорости молодому Экбладу, которому пришлось бить Дацюка по рукам. И этот момент происходил прямо на глазах у судьи, но свистка не последовало. По удалениям, кстати, было 4-1. И ещё интересно, что нарушение Капризова зафиксировал тот же судья, который удалял Сергея Калинина в концовке третьего периода финала Олимпиады с Германией. Того финала, одним из главных героев стал Капризов. А вторым судьёй сегодня был Марк Лемелин из США. Именно он проглядел аналогичное нарушение Экблада на Дацюке. Как тут не вспомнить, что в ИИХФ есть негласное правило помогать сборными, в составе которых много энхаэловцев. «Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Странное решение арбитров? Судьям виднее, а вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей», — говорил расстроенный Капризов. Его партнёры по команде тоже не поняли этого удаления.

Это была не рядовая игра, а плей-офф ЧМ. Похожие фолы случаются в любом матче по многу раз. Свистят далеко не всё. И точно не в овертайме. Хотя формально придраться не к чему. Было? Было. И можно сколько угодно гадать, что было бы, не свистни судья это удаление. Всё конечно, Россия едет домой.