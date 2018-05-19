Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — США (19 мая, 16:15)

Стартовал первый полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года. Игра Швеции и США проходит на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

До полуфинала шведы добрались выиграв группу А, став при этом единственной командой, не проигравшей ни разу, а в четвертьфинале переиграв Латвию со счетом 3:2.

Американцы же стали вторыми группе В, набрав столько же очков, сколько финны, однако уступили первенство из-за поражения в личной встрече. В первом раунде плей-офф Соединенные Штаты победили чехов 3:2.

На первенстве мира минувшего года шведы и чехи также играли друг против друга. Тогда на групповом этапе победу одержали американцы, тем не менее сегодня эксперты предпочитают скандинавов, а сбудутся ли их прогнозы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

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