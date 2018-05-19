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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — США (19 мая, 16:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Стартовал первый полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года. Игра Швеции и США проходит на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
До полуфинала шведы добрались выиграв группу А, став при этом единственной командой, не проигравшей ни разу, а в четвертьфинале переиграв Латвию со счетом 3:2.
Американцы же стали вторыми группе В, набрав столько же очков, сколько финны, однако уступили первенство из-за поражения в личной встрече. В первом раунде плей-офф Соединенные Штаты победили чехов 3:2.
На первенстве мира минувшего года шведы и чехи также играли друг против друга. Тогда на групповом этапе победу одержали американцы, тем не менее сегодня эксперты предпочитают скандинавов, а сбудутся ли их прогнозы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Магнус Хелльберг, Андерс Нильссон.
США: Чарли Линдгрен, Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд.
Защитники
Швеция: Джон Клингберг, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Маттиас Экхольм, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон.
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Нил Пионк, Чарли Макэвой, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Куинн Хьюз, Джордан Истерли.
Нападающие
Швеция: Адриан Кемпе, Лиас Андерссон, Виктор Арвидссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль, Юхан Ларссон, Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Филип Форсберг, Патрик Хернквист, Маттиас Янмарк.
США: Крис Крайдер, Кэм Аткинсон, Патрик Кейн, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Дерек Райан, Блейк Коулман, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
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