Бордель отблагодарит «Вегас» за победу в Кубке Стэнли

Невадский публичный дом сделал предложение хоккейному клубу "Вегас Голден Найтс" организовать секс-вечеринку за победу в Кубке Стэнли, сообщает "Советский спорт"

"Когда побеждают "Голден Найтс" — побеждаем все мы. Мы надеемся внести свой вклад в победу за счет сотрудничества с командой", — заявили в борделе.

По информации TMZ Sports, посещаемость публичного дома заметно увеличилась в связи с удачными выступлениями "Вегаса" в плей-офф НХЛ, за что заведение и хочет отблагодарить хоккеистов.

Отмечается, что если "Вегас" одержит победу в Кубке Стэнли, то игроки клуба смогут бесплатно отдохнуть и развлечься в компании работниц заведения, включая любые услуги из секс-меню.

На данный момент "Вегас" ведет в финале Западной конференции против "Виннипега" со счетом 3:1.