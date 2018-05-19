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Бордель отблагодарит «Вегас» за победу в Кубке Стэнли
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Бордель отблагодарит «Вегас» за победу в Кубке Стэнли 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: nhl
Невадский публичный дом сделал предложение хоккейному клубу "Вегас Голден Найтс" организовать секс-вечеринку за победу в Кубке Стэнли, сообщает "Советский спорт".
"Когда побеждают "Голден Найтс" — побеждаем все мы. Мы надеемся внести свой вклад в победу за счет сотрудничества с командой", — заявили в борделе.
По информации TMZ Sports, посещаемость публичного дома заметно увеличилась в связи с удачными выступлениями "Вегаса" в плей-офф НХЛ, за что заведение и хочет отблагодарить хоккеистов.
Отмечается, что если "Вегас" одержит победу в Кубке Стэнли, то игроки клуба смогут бесплатно отдохнуть и развлечься в компании работниц заведения, включая любые услуги из секс-меню.
На данный момент "Вегас" ведет в финале Западной конференции против "Виннипега" со счетом 3:1.
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