Шведы «разбомбили» США

Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — США. 6:0

Хоккейная сборная Швеции стала первым финалистом чемпионата мира 2018 года, разгромив в полуфинале США со счетом 6:0. Игра только что завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).

В последней трети матча шведы забили еще два раза. Сделали это Виктор Арвидссон в пустые ворота после передачи Мики Зибанеджада Адриан Кемпе с уже третьей результативной передачи Микаэля Баклунда.

Полный матч в воротах шведской сборной провел Андерс Нильссон , а американец Кейт Кинкейд покидал свои на несколько секунд, чтобы оставить партнеров в большинстве.