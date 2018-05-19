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Шведы «разбомбили» США
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — США. 6:0 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Хоккейная сборная Швеции стала первым финалистом чемпионата мира 2018 года, разгромив в полуфинале США со счетом 6:0. Игра только что завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).
В первом периоде матча скандинавы забили лишь однажды — Виктор Арвидссон с передач Якоба де ла Роуза и Филипа Форсберга. Во втором — уже трижды: Магнус Пяаярви в меньшинстве с паса Микаэля Баклунда, Патрик Хернквист в большинстве со второй передачи Микаэля Баклунда, а также паса Джона Клингберга, Маттиас Янмарк, получивший шайбу от Рикарда Ракелля.
В последней трети матча шведы забили еще два раза. Сделали это Виктор Арвидссон в пустые ворота после передачи Мики Зибанеджада и Адриан Кемпе с уже третьей результативной передачи Микаэля Баклунда.
Полный матч в воротах шведской сборной провел Андерс Нильссон, а американец Кейт Кинкейд покидал свои на несколько секунд, чтобы оставить партнеров в большинстве.
Шведы удалялись пять раз, а игроки команды Соединенных Штатов вдвое реже. Решения об этом принимал в том числе россиянин Роман Гофман, бывший одним из двух главных судей матча.
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