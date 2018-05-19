США проиграли Швеции

Сборная Швеции по хоккею вышла в финал чемпионата мира, разгромив американцев

Сборная Швеции победила команду США со счетом 6:0 в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Дании. Игра прошла в Копенгагене.

В воскресенье в финале сборная Швеции сыграет с победителем матча между командами Канады и Швейцарии, который пройдет позднее в субботу (20:15 мск).

Сборная Швеции становилась чемпионом мира 10 раз и является действующим победителем турнира. 17 раз шведы завоевывали серебряные медали.

Американцы выигрывали чемпионат мира дважды — в 1933 и 1960 годах. С тех пор они не принимали участия в финальных матчах. Последний раз сборная США играла в матче за третье место в 2016 году, уступив команде России. В 2015 году американцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира.