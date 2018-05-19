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США проиграли Швеции
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Сборная Швеции по хоккею вышла в финал чемпионата мира, разгромив американцев 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная Швеции победила команду США со счетом 6:0 в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Дании. Игра прошла в Копенгагене.
Отличились Виктор Арвидссон (15-я и 52-я минуты), Магнус Пяяйарви (28), Патрик Хорнквист (31), Маттиас Янмарк (31), Адриан Кемпе (58). За девять минут до конца матча сборная США сняла вратаря, и свою вторую шайбу Арвидссон забросил в пустые ворота. Вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон сыграл третий матч на чемпионате "на ноль". Шведы выиграли все девять матчей на турнире.
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В воскресенье в финале сборная Швеции сыграет с победителем матча между командами Канады и Швейцарии, который пройдет позднее в субботу (20:15 мск).
Сборная Швеции становилась чемпионом мира 10 раз и является действующим победителем турнира. 17 раз шведы завоевывали серебряные медали.
Американцы выигрывали чемпионат мира дважды — в 1933 и 1960 годах. С тех пор они не принимали участия в финальных матчах. Последний раз сборная США играла в матче за третье место в 2016 году, уступив команде России. В 2015 году американцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира.
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