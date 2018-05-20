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Прогноз на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2018
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Прогноз на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Швейцарцы очень хороши, но против шведов у них нет шансов.
Чемпионат мира в Дании подходит к концу, на турнире осталось провести всего два матча. В поединке за третье место встретятся сборные США и Канады (хотя мы ожидали увидеть их в главной битве), ну а финал разыграют национальные команды Швеции и Швейцарии. Действующие чемпионы мира вполне закономерно добрались до решающего матча и готовы защитить титул, а вот подопечные Патрика Фишера сотворили настоящую сенсацию. Перед встречей за золото ЧМ-2018 мы вспоминаем события пятилетней давности, когда шведы и швейцарцы уже встречались в финале мирового форума, а также пытаемся понять, есть ли сейчас у «крестоносцев» хоть какие-нибудь шансы на успех.

Как это было пять лет назад

На ЧМ-2013, проходившем в Швеции, сборная Швейцарии под руководством Шона Симпсона была просто великолепна. В группе она обыграла и канадцев, и чехов, и шведов, в плей-офф вновь одолела Чехию, в полуфинале уверенно переиграла США и подошла к решающей игре без поражений. Это был настоящий прорыв швейцарского хоккея. Симпсону удалось превратить крепкого середняка мировых форумов в соискателя золотых медалей.
На том турнире расцветало блестящее поколение швейцарских хоккеистов. Защитник Роман Йози стал MVP чемпионата мира и вместе с партнёром по обороне Жюльеном Воклером попал в символическую сборную. Такое признание швейцарской защиты неудивительно, ведь до финала они были самой малопропускающей командой турнира. В нападении блистал молодой Нино Нидеррайтер, который на тот момент ещё толком не закрепился в НХЛ, под стать ему провели мировой форум Юлиан Валькер, Рето Зури, Денис Холленштайн, оставшиеся затем в швейцарском чемпионате. ЧМ-2013 стал прощальным поклоном для национальной команды от форварда Мартина Плюсса и голкипера Мартина Гербера. Оба ветерана швейцарского хоккея внесли огромный вклад в итоговое серебро своей сборной. Швейцарцы были главными ньюсмейкерами того турнира, но и шведы также выступали очень хорошо. Да, они проиграли в группе два матча, но и у Канады, и у Швейцарии смогли взять реванш во время плей-офф, а затем и выиграть золото. В решающей игре подопечные Пера Мортса одержали уверенную победу 5:1, братья Седины разобрались с хвалёной швейцарской защитой, а лучший вратарь того турнира Юнас Энрот свёл на нет все попытки Нидеррайтера и компании пробить его, пропустив только от защитника Йози. В том, что шведы ещё не раз сыграют в финалах после ЧМ-2013, ни у кого не было сомнений, а вот Швейцарию в решающих играх по-прежнему заранее не ждут. После серебряного успеха «крестоносцы» чередовали провалы на групповом этапе с вылетами в четвертьфинале, и казалось, что сенсационное выступление пятилетней давности так и останется яркой, но мимолётной вспышкой. Но Швейцария сделала это снова. С другим тренером и на гораздо более представительном турнире. Смогут ли подопечные Фишера в этот раз довести дело до победного конца?

Швейцария: Фишер знает, как играть с фаворитами

На нынешнем турнире швейцарцы не выглядят всепобеждающей машиной, как это было пять лет назад. В первой же игре они лишь в овертайме обыграли австрийцев, а затем потерпели три поражения от фаворитов группы чехов, шведов и россиян. Ничего не предвещало успеха команды Фишера в плей-офф, но они сумели последовательно обыграть финнов и канадцев, и теперь сыграют в финале. В играх на вылет швейцарцы хороши, но не покидает ощущение, что их победы связаны, прежде всего, с их недооценкой соперником. И Финляндия, и Канада подошли к матчам без должного настроя, в какой-то момент упустили нити игры, а затем уже не смогли ничего изменить. Впрочем, здесь есть и огромная заслуга Патрика Фишера. Молодой специалист сумел внушить своим подопечным, что им нечего бояться более именитых оппонентов, что с ними можно и нужно играть на равных, не оглядываясь на фамилии.
Импонирует и стиль игры сборной Швейцарии. Агрессивная, жёсткая, великолепно физически подготовленная команда, которая, даже ведя в счёте в матче с фаворитом, не отступает от своей системы и не прижимается к воротам. Счёт 3:1 в пользу Швейцарии по ходу матча стал приговором для Финляндии и Канады, и ни Ахо с Терявяйненом, ни Макдэвид с Эберле не смогли отыграть этот небольшой, в общем-то, гандикап, хотя времени было предостаточно. У Патрика Фишера подобрался на этом турнире отличный ансамбль исполнителей. В воротах блестяще играет Леонардо Дженони, особенно раскрывшийся в плей-офф. Голкипер «Берна» отразил 32 броска в игре с Финляндией, а затем сделал 43 сэйва в полуфинале с Канадой. Здорово действует оборона во главе с Мирко Мюллером, обладающим одним из лучших показателей полезности на турнире «+10». Опыта и солидности швейцарской защите добавляют Рафаэль Диаз и Роман Йози, а Рамон Унтерзандер неожиданно находится в лидерах среди бомбардиров команды, набрав уже 7 (3+4) результативных балла.
В нападении швейцарцев предсказуемо тянут энхаэловцы Андригетто и Нидеррайтер, но нельзя не отметить прорыв Энцо Корви. Центрфорвард «Давоса» впервые попал на чемпионат мира и в девяти матчах уже заработал 8 (4+4) очков. Ненамного от него отстаёт ещё один представитель швейцарского чемпионата Грегори Хофман, ранее не отличавшийся результативностью в играх за сборную. Так что, может, выход швейцарцев в финал и стал неожиданностью и следствием провалов фаворитов турнира, но и сами «крестоносцы» много сделали для такого результата, грамотно воспользовавшись своими шансами. Динамичная, быстрая команда под управлением молодого умного специалиста, хорошо укомплектованная во всех линиях. С такими характеристиками сборная Швейцарии подходит к финалу, где её будет ждать главный соперник на этом турнире.

Швеция: команда без слабых мест

Сборная Швеции не потерпела в Дании ещё ни одного поражения и уверенно идёт ко второму званию чемпионов мира подряд. Состав «Тре крунур» пестрит яркими фамилиями лучших игроков НХЛ, а на их матчах трибуны окрашиваются в жёлтый цвет из-за подавляющего превосходства шведских болельщиков. Подопечные Рикарда Грёнборга будто играют дома, и это будет только усиливать эффект дежавю для их соперников, уступивших шведам пять лет назад в финале в Стокгольме. Мощный состав шведов на этом чемпионате мира оправдывает все ожидания. Рикард Раккель, Мика Зибанеджад, Маттиас Янмарк, Микаэль Баклунд с первых дней турнира разрывают оборону соперников, а перед плей-офф нападение «Тре крунур» получило дополнительное усиление в лице Филипа Форсберга и Виктора Арвидссона. Полный порядок у Швеции и в защите. Они пропустили меньше всех на турнире, а голкипер Андерс Нильссон уже трижды сыграл на ноль, включая полуфинал с американцами.
Шведы выглядят командой без слабых мест, и очень трудно найти здесь хоть какой-нибудь шанс для швейцарцев. Единственное, за что можно зацепиться — «Тре крунур», как и другие топ-команды на этом турнире, не так сильно проводит встречи против сборных второго эшелона, к которым пока всё ещё стоит относить Швейцарию. До финских поражений от Дании и Германии шведам, конечно, далеко, но подопечные Грёнборга гораздо увереннее разобрались, например, с Россией и США, чем со словаками в группе или латвийцами в четвертьфинале.
Однако мотивационную проблему решить гораздо легче, если на кону стоит золото чемпионата мира, в таком случае не так уж и важно, кто в соперниках. Для успеха в матче со швейцарцами шведам не нужно ничего изобретать: просто воспользоваться мощью своего нападения, а затем не дать подопечным Фишера поднять головы и довести игру до победы. Примерно по такому сценарию, кстати, прошёл и матч между этими командами в группе, когда шведы, ведя 3:0, едва не позволили швейцарцам их догнать, но сумели вовремя спохватиться. Вряд ли «Тре крунур» позволят себе вновь наступить на эти грабли.

Больше никаких сенсаций

Ещё раз повторим, что в этом матче всё будет зависеть только от шведской сборной. Практически домашние трибуны не дадут хоккеистам «Тре крунур» расслабиться, да и сами шведы не могут не принять во внимание успехи швейцарцев в плей-офф. Рикард Грёнборг должным образом подготовит свою команду к решающей игре, шведы проведут матч с позиции силы, и на этот раз Дженони не убережёт швейцарцев от поражения, а Швеция успешно завершит защиту титула чемпионов мира.
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