Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею сенсационно стала сборная Швейцарии, переигравшая Канаду. Матч на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) завершился со счетом 2:3.
В первом периоде игры забили лишь швейцарцы, а именно Тристан Шервай с передач Рамона Унтерзандера и Дина Кукана. Во втором команды обменялись голами. Шайбы забросили канадец Бо Хорват с пасов Пьер-Люка Дюбуа и Жан-Габриэля Пажо и швейцарец Грегори Хофман, получивший ее от Кевина Фиала и Свена Андригетто.
В последней трети матча игроки обеих команд также отличились по разу: Колтон Парэйко с передач Коннора Макдэвида и Брэйдена Шенна — за Канаду, а за Швейцарию — Гаэтан Хас с пасов Свена Андригетто и Рафаэля Диаса.
Швейцарский голкипер Леонардо Дженони провел полный матч, а канадец Дарси Кемпер покидал створ, позволяя выйти дополнительному полевому игроку, что и привело ко второму голу Канады.
Судьи удаляли канадцев трижды, а швейцарцев лишь один раз. Два из своих численных преимуществ победители использовали, забрасывая шайбы.
В финале мирового первенства, который состоится завтра, Швейцария сыграет со Швецией.