Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Швейцария. 2:3

Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею сенсационно стала сборная Швейцарии, переигравшая Канаду. Матч на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) завершился со счетом 2:3.

Швейцарский голкипер Леонардо Дженони провел полный матч, а канадец Дарси Кемпер покидал створ, позволяя выйти дополнительному полевому игроку, что и привело ко второму голу Канады.

Судьи удаляли канадцев трижды, а швейцарцев лишь один раз. Два из своих численных преимуществ победители использовали, забрасывая шайбы.

В финале мирового первенства, который состоится завтра, Швейцария сыграет со Швецией.