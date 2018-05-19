Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария (20 мая, 21:15), прогноз

Завтра, 20 мая, состоится финал чемпионата мира по хоккею 2018 года. Золотые медали на копенгагенской «Роял Арене» (Дания) в 21:15 по московскому времени разыграют команды Швеции и Швейцарии.

С начала турнира шведы не проиграли еще ни одного матча, став единственными, кому это удалось. Ранее скандинавы переиграли Белоруссию, Чехию, Францию, Австрию, Словакию, Россию, Латвию, США и даже своих завтрашних соперников швейцарцев. Команды сыграли на групповом этапе — Швеция забила пять раз, а пропустила трижды.

В свою очередь, Швейцария, заняв в группе А последнее из мест, которые позволяют выйти в плей-офф, в четвертьфинале сенсационно победила финнов, а затем не менее неожиданно — канадцев.

Несмотря на это, хоккейные эксперты не уверены, что швейцарцы окажутся способны на третье подряд чудо, а окажутся ли правы специалисты, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие