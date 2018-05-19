Завтра, 20 мая, состоится финал чемпионата мира по хоккею 2018 года. Золотые медали на копенгагенской «Роял Арене» (Дания) в 21:15 по московскому времени разыграют команды Швеции и Швейцарии.
С начала турнира шведы не проиграли еще ни одного матча, став единственными, кому это удалось. Ранее скандинавы переиграли Белоруссию, Чехию, Францию, Австрию, Словакию, Россию, Латвию, США и даже своих завтрашних соперников швейцарцев. Команды сыграли на групповом этапе — Швеция забила пять раз, а пропустила трижды.
В свою очередь, Швейцария, заняв в группе А последнее из мест, которые позволяют выйти в плей-офф, в четвертьфинале сенсационно победила финнов, а затем не менее неожиданно — канадцев.
Несмотря на это, хоккейные эксперты не уверены, что швейцарцы окажутся способны на третье подряд чудо, а окажутся ли правы специалисты, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Андерс Нильссон, Филип Густавссон, Магнус Хелльберг.
Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Жилль Зенн.
Защитники
Швеция: Микаэль Викстранд, Оливер Экман-Ларссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Эрик Густафссон, Маттиас Экхольм.
Швейцария: Рафаэль Диас, Йоэль Дженацци, Роман Йози, Мирко Мюллер, Дин Кукан, Михаэль Фора, Рамон Унтерзандер, Лукас Фрик.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Виктор Арвидссон, Патрик Хернквист, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Магнус Пяаярви, Адриан Кемпе, Юхан Ларссон, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Филип Форсберг, Деннис Эверберг, Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк.
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Нино Нидеррайтер, Йоэль Вермин, Дамьен Риа, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Кевин Фиала, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Ноа Род, Тристан Шервай.