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США — Канада. Прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада (20 мая, 16:45), прогноз 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В воскресенье, 20 мая, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют команды США и Канады. Игра начнется в 16:45 по московскому времени на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.
Перед началом турнира эксперты высказывали предположение, что к нынешнему первенству мира американцы подошли серьезнее, чем делали это ранее, и будут претендовать по меньшей мере на бронзу.
Ранее на ЧМ-2018 Соединенные Штаты уступили лишь в двух встречах. Однако, к их разочарованию, одной из них оказался полуфинал, в котором с крупным счетом победили шведы (0:6). Также американцев разгромила Финляндия (2:6).
Тем временем канадцы проиграли трижды: тем же финнам (1:5), швейцарцам, лишивших «кленовых листьев» финала (2:3), а также американцам, с которыми они встретились на групповом этапе (4:5 по буллитам).
Равный матч эксперты прогнозируют и на завтра, однако, припоминая расслабленность команды США в последних играх в группе, отдают небольшое предпочтение ее соперникам. Чем же все закончится на самом деле, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Чарли Линдгрен, Кейт Кинкейд.
Канада: Дарси Кемпер, Майкл Дипьетро, Кертис Макэлинни.
Защитники
США: Джордан Истерли, Уилл Батчер, Ник Дженсен, Коннор Мерфи, Чарли Макэвой, Алек Мартинес, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Канада: Тома Шабо, Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Джоэл Эдмундсон, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Аарон Экблад.
Нападающие
США: Дерек Райан, Кэм Аткинсон, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Блейк Коулман, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Крис Крайдер, Сонни Милано, Патрик Кейн, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Канада: Жан-Габриэль Пажо, Пьер-Люк Дюбуа, Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтью Барзал, Бо Хорват, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Коннор Макдэвид, Райан О'Райлли, Кайл Туррис, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
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