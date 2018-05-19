Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада (20 мая, 16:45), прогноз

В воскресенье, 20 мая, в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют команды США и Канады. Игра начнется в 16:45 по московскому времени на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.

Перед началом турнира эксперты высказывали предположение, что к нынешнему первенству мира американцы подошли серьезнее, чем делали это ранее, и будут претендовать по меньшей мере на бронзу.

Ранее на ЧМ-2018 Соединенные Штаты уступили лишь в двух встречах. Однако, к их разочарованию, одной из них оказался полуфинал, в котором с крупным счетом победили шведы (0:6). Также американцев разгромила Финляндия (2:6).

Тем временем канадцы проиграли трижды: тем же финнам (1:5), швейцарцам, лишивших «кленовых листьев» финала (2:3), а также американцам, с которыми они встретились на групповом этапе (4:5 по буллитам).

Равный матч эксперты прогнозируют и на завтра, однако, припоминая расслабленность команды США в последних играх в группе, отдают небольшое предпочтение ее соперникам. Чем же все закончится на самом деле, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие