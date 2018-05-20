«Водка текла ручьём вместе с икрой»

Датский отель Tivoli опроверг информацию о непомерных тратах сборной России, которая останавливалась в нем во время чемпионата мира по хоккею.

«Отель Tivoli готов выступить с опровержением относительно информации, опубликованной в статье финского издания Iltalehti о пребывании сборной России по хоккею у нас. Материал никак не отражает реального положения дел», — говорится в его заявлении, сообщает «Чемпионат».

Ранее финское издание Iltalehti написало, что российская команда утешалась водкой и икрой после поражения на чемпионате мира по хоккею в Дании. В Копенгагене хоккейная команда проживала в четырехзвездочном отеле. Счет составил около 2,5 млн датских крон или более 355 000 евро, рассказал сотрудник отеля.

Значительную сумму команда потратила на ресторан.

«Они употребляли много икры. Во время турнира также ушло значительное количество алкоголя», — рассказал персонал.

Сборная покинула отель в Дании. Ну и тут все не слава богу: забыли сумку, пришлось передавать через полицейских в сопровождении. pic.twitter.com/iDHSfX4JjE— Александр Рогулев (@a_rogulev) 18 мая 2018 г.

Сборная России покинула чемпионат мира уже в четвертьфинале после проигрыша команде Канады (4:5).

«Я редко видел настолько злых и разочарованных клиентов, как в прошлый четверг. После поражения текли водки, и икра шла вовсю», — рассказали в отеле.