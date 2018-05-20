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«Водка текла ручьём вместе с икрой»
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«Водка текла ручьём вместе с икрой» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Датский отель Tivoli опроверг информацию о непомерных тратах сборной России, которая останавливалась в нем во время чемпионата мира по хоккею.
«Отель Tivoli готов выступить с опровержением относительно информации, опубликованной в статье финского издания Iltalehti о пребывании сборной России по хоккею у нас. Материал никак не отражает реального положения дел», — говорится в его заявлении, сообщает «Чемпионат».
Ранее финское издание Iltalehti написало, что российская команда утешалась водкой и икрой после поражения на чемпионате мира по хоккею в Дании. В Копенгагене хоккейная команда проживала в четырехзвездочном отеле. Счет составил около 2,5 млн датских крон или более 355 000 евро, рассказал сотрудник отеля.
Значительную сумму команда потратила на ресторан.
«Они употребляли много икры. Во время турнира также ушло значительное количество алкоголя», — рассказал персонал.
Сборная России покинула чемпионат мира уже в четвертьфинале после проигрыша команде Канады (4:5).
«Я редко видел настолько злых и разочарованных клиентов, как в прошлый четверг. После поражения текли водки, и икра шла вовсю», — рассказали в отеле.
>> Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира
Уезжая из гостиницы, расстроенные хоккеисты, забыли сумку, сообщает «Р-Спорт». Автобус со спортсменами уже отъехал от отеля, когда его охрана обнаружила вещи. Сумку вернули владельцу с помощью полицейских из сопровождения национальной команды.
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