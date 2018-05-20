Стартовал матч за третье место на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Бронзовые медали на копенгагенской «Роял Арене» (Дания) разыгрывают США и Канада.
Обе североамериканские команды в своих полуфиналах уступили европейцам: США — Швеции (0:6), а Канада — Швейцарии (2:3). В четвертьфиналах же они синхронно выбили с турнира европейцев: американцы — чехов (3:2), а «кленовые листья» — россиян (5:4 в овертайме).
Участники утешительного финала уже играли друг против друга на групповом этапе нынешнего первенства мира. Тогда по буллитам сильнее оказалась команда США (5:4).
Кто победит сегодня, канадцы, которым медали прочат эксперты, или американцы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Кейт Кинкейд, Скотт Дарлинг, Чарли Линдгрен.
Канада: Кертис Макэлинни, Дарси Кемпер, Майкл Дипьетро.
Защитники
США: Джордан Истерли, Алек Мартинес, Уилл Батчер, Ник Дженсен, Коннор Мерфи, Чарли Макэвой, Куинн Хьюз, Нил Пионк.
Канада: Райан Пулок, Тома Шабо, Колтон Парэйко, Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Джоэл Эдмундсон, Дарнелл Нурс, Аарон Экблад.
Нападающие
США: Тейдж Томпсон, Дерек Райан, Патрик Кейн, Кэм Аткинсон, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Дилан Ларкин, Алекс Дебринкэт, Блейк Коулман, Андерс Ли, Крис Крайдер, Сонни Милано, Колин Уайт.
Канада: Джош Бейли, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Райан Ньюджент-Хопкинс, Антони Бовилье, Мэтью Барзал, Тайсон Джост, Коннор Макдэвид, Кайл Туррис, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.