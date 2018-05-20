Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада (20 мая, 16:45)

Стартовал матч за третье место на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Бронзовые медали на копенгагенской «Роял Арене» (Дания) разыгрывают США и Канада.

Обе североамериканские команды в своих полуфиналах уступили европейцам: США — Швеции (0:6), а Канада — Швейцарии (2:3). В четвертьфиналах же они синхронно выбили с турнира европейцев: американцы — чехов (3:2), а «кленовые листья» — россиян (5:4 в овертайме).

Участники утешительного финала уже играли друг против друга на групповом этапе нынешнего первенства мира. Тогда по буллитам сильнее оказалась команда США (5:4).

Кто победит сегодня, канадцы, которым медали прочат эксперты, или американцы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие