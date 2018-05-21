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Опрос: россияне ждали от хоккеистов большего
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Опрос: россияне ждали от хоккеистов большего 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
42% россиян ожидали, что хоккейная сборная страны выйдет в финал чемпионата мира 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
По 20% опрошенных ждали Россию в полуфинале или ее победы на первенстве мира. 7% ожидали того, что в итоге и произошло — выхода в четвертьфинал, — а сразу 11% были убеждены, что российские хоккеисты не сумеют преодолеть групповой этап.
В опросе приняли участие 1760 человек.
Чемпионат мира по хоккею 2018 года завершился минувшей ночью победой сборной Швеции. В финале скандинавы по буллитам переиграли швейцарцев (3:2). В свою очередь, Россия не справилась с командой Канады в четвертьфинале турнира. При этом в полуфинале Швейцария победила именно канадцев (3:2), а сама в рамках группы А проиграла россиянам со счетом 3:4.
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