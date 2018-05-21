«В матче с США тренер канадцев совершил дурость»

Сборная Швейцарии оказала ожесточенное сопротивление Швеции в матче за золото чемпионата мира и проиграла только по буллитам, в то время как Канада уступила США с разницей в три шайбы. В интервью «Газете.Ru» такие результаты прокомментировали олимпийские чемпионы по хоккею Александр Пашков Евгений Зимин . Также эксперты объяснили, зачем США сдали полуфинальный матч шведам и почему сборная России обыграла в группе швейцарцев, но сама не преодолела порог 1/4.

— Вас удивило то, что в финале не было ни одной североамериканской сборной, а оказались две европейские — Швеция и Швейцария?

Александр Пашков: Да в общем-то не удивило. Сборные США и Канады были укомплектованы с расчетом на слабость соперников — европейцев, в первую очередь. Они не думали, что команды Старого Света окажут им такое сопротивление, — и это, кстати, доказала швейцарская сборная.

Евгений Зимин: Меня это, конечно, удивило. Все-таки по статусу канадцы сильнее швейцарцев, и в мировом рейтинге они стоят выше. Но за то, как «крестоносцы» играли против «кленовых» в полуфинале, нужно снять перед ними шляпу. Особенно перед вратарем. Конечно, преимущество осталось за канадцами — по тем же броскам по воротам, — но голкипер был великолепен, как и вся команда. Швейцария играла в такой же жесткий канадский хоккей, не уступала ни в борьбе, ни в бросках и воспользовалась некоторыми шансами, которые всегда предоставляются в матче. Поэтому эта сборная и оказалась в финале.

— В группе команда Швейцарии заняла только четвертое место. Как ей удалось настолько преобразиться в плей-офф и одолеть Финляндию с Канадой?

А. П. : Я не думаю, что Швейцария неожиданно преобразилась именно в играх на вылет. Такие результаты дал многолетний труд Швейцарской федерации хоккея по развитию этого вида спорта, создания материальной базы, привлечению лучших тренеров Европы и Северной Америки. Может быть, выход швейцарцев в финал и выглядит в какой-то степени случайным, но тенденция совершенно понятна. Швейцарцы вошли в группу сильнейших не на правах аутсайдеров, а на правах соискателей высших титулов. Перед финалом Швеции и Швейцарии я ожидал упорной борьбы, что, собственно, и подтвердилось.

— В финальном матче швейцарцы дважды выходили вперед, заставляя шведов отыгрываться. «Крестоносцы» не зажимались у своих ворот, а старались диктовать игру. Как вы можете оценить выбор такой смелой тактики?

А. П. : Стиль игры швейцарцев — это синтез европейского и североамериканского хоккея, то есть атакующая манера игры с большим наполнением силовыми приемами по ходу всего матча. Этот стиль и позволяет команде навязывать свою манеру игры и добиваться успеха.

Е. З. : Швейцарцы играли в финале по той же тактике, что и против канадцев в полуфинале, однако столкнулись с более сильной командой, чем эта сборная «кленовых листьев». У шведов, если я не ошибаюсь, 18 человек приехало из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и они занимают там не последние роли. Несмотря на то что «тре крунур» два раза отыгрывались, по рисунку игры они были значительно сильнее. Особенно это было видно во втором периоде, когда они просто закрутили соперника. Но опять же швейцарский вратарь — молодец, он просто чудеса творил. Ну, а буллиты — это, как говорят в хоккее, лотерея.

— Россия обыгрывала швейцарцев в группе со счетом 4:3. Почему в итоге у Швейцарии получилось пройти Канаду и добраться до самого финала, а мы остановились на стадии 1/4?

А. П. : Успех нашей команды в игре с Швейцарией не был заранее предсказуем. Все решилось в последний момент. А то, что «крестоносцы» вышли в финал, не говорит о том, что наша команда очень сильная. Чемпионат мира — длительный турнир, и правильный расклад сил здесь играет большую роль. Не хочу давать оценку сборной России.

Е. З. : Мы плохо смотрим за европейским хоккеем, к сожалению. Мы уткнулись в НХЛ и в КХЛ и варимся сами в своем соку. А у швейцарцев был такой тренер Мы плохо смотрим за европейским хоккеем, к сожалению. Мы уткнулись в НХЛ и в КХЛ и варимся сами в своем соку. А у швейцарцев был такой тренер Ральф Крюгер (работал с «крестоносцами» с 1998 по 2010 год. — «Газета.Ru») — вот тогда уже они начали представлять из себя очень серьезную команду, которую не так просто обыграть. Кроме того, европейские сборные, зная, что по классу они слабее североамериканских, применяют различные тактики. Стоит отметить, что с российской командой на групповом этапе швейцарцы сражались до конца. Наверное, там они опробовали будущие варианты тактики для игр в плей-офф, и им это неплохо удалось.

— В матче за бронзу встретились Канада и США. Победу одержали американцы, которые забросили две шайбы в большинстве и две шайбы уже в пустые ворота, когда канадцы сняли вратаря почти за три минуты до конца встречи. Не слишком ли рано «кленовые» это сделали?

А. П. : Не хочу говорить о таких мелочах, как три минуты. По моему мнению, матч в течение двух периодов напоминал хоккейную пантомиму: показывалась имитация хоккея, но по существу борьбы за результат не было. В третьем периоде, когда уже надо было что-то решать, игроки оказались в крайне неудобном положении. Пришлось пойти на то, чтобы забивать и пропускать. Американцы просто оказались в этот момент удачливее.

Е. З. : В НХЛ снимают вратарей и за три минуты, и за четыре, но нужно чувствовать момент, когда это стоит делать. Например, когда ты полностью владеешь преимуществом, играешь в одной зоне, но тебе не хватает лишнего полевого игрока. А в матче Канады и США это была просто дурость тренера. Там никакого преимущества не было, а он взял да снял (смеется). Американцы сами удивились, что ворота пустые. По выражению их лиц это было понятно.

— Канадцы очень много удалялись в этой встрече. Что могло спровоцировать такую нервозность, на ваш взгляд?

А. П. : Я не думаю, что это нервозность. Это неготовность к игре. А как канадцы готовятся к матчам за третье место, известно давно. Те, кто знаком с хоккеем на высшем уровне, вполне себе представляют, что было с «кленовыми листьями» накануне.

Е. З. : Когда хочется, но нет сил, в игровых видах спорта люди обычно срывают свое недомогание на таких дешевых удалениях, и это их не красит.

— После встречи представители обеих команд говорили, что было очень сложно отойти от матчей полуфинала. Там США проиграли шведам со счетом 0:6, а канадцы уступили явным аутсайдерам швейцарцам (2:3)…

А. П. : Канадцы могли отойти от поражения и психологически, и физически, но для них результат матча за бронзу не имел большого значения, поэтому я считаю, что они просто не готовились к этой игре.

Е. З. : Матч Швейцарии с Канадой действительно был очень напряженным. «Кленовые листья» отдали в нем очень много сил, и я их понимаю. Им, конечно, отойти было сложнее, чем американцам. Что касается США, то они по ходу полуфинала со шведами поняли, что уже не выиграют, и просто отдали игру. Было уже неважно, с каким счетом они уступят, зато поберегли силы.