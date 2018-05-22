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СКА продлил контракт с Беловым
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СКА продлил контракт с Беловым на три года 

Советский спорт 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Петербургский СКА объявил о заключении нового контракта с защитником Антоном Беловым.
Соглашение будет действовать до конца сезона 2020/2021, сообщается на официальном сайте армейцев.
Белов выступает за СКА с 2014 года. В составе петербургского клуба защитник стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне 31-летний хоккеист провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ (2+5) и принял участие в семи играх плей-офф (0+3).
В текущее межсезонье армейцы также продлили контракты с Виктором Тихоновым, Алексеем Мельничуком, Давидом Рундбладом, Павлом Дацюком, Михаилом Мальцевым, Романом Рукавишниковым, Динаром Хафизуллиным и Патриком Херсли.
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