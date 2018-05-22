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«Барыс» продлил контракт с Мальгиным
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«Барыс» продлил контракт с вратарем Мальгиным 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб "Барыс" продлил соглашение с голкипером сборной Казахстана Дмитрием Мальгиным, сообщается на официальном сайте астанинской команды.
Новый двухсторонний контракт с 30-летним игроком подписан сроком на один год.
В прошедшем сезоне Мальгин провел два матча в КХЛ, в которых пропустил три шайбы, отразил 94,7% бросков и одну встречу завершил "всухую".
Также "Барыс" продлил контракт с нападающим Кириллом Савицким на один год и заключил новое соглашение с форвардом Егором Петуховым на два сезона.
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