«Барыс» продлил контракт с Мальгиным

«Барыс» продлил контракт с вратарем Мальгиным

Хоккейный клуб "Барыс" продлил соглашение с голкипером сборной Казахстана Дмитрием Мальгиным , сообщается на официальном сайте астанинской команды.

Новый двухсторонний контракт с 30-летним игроком подписан сроком на один год.

В прошедшем сезоне Мальгин провел два матча в КХЛ, в которых пропустил три шайбы, отразил 94,7% бросков и одну встречу завершил "всухую".