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Перед Овечкиным замаячил Кубок Стэнли
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Перед Овечкиным замаячил Кубок Стэнли 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Steve Mitchell / USA TODAY Sports / REUTERS
«Вашингтон Кэпиталс» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в решающем, седьмом матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и пробился в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Игра завершилась со счетом 4:0. Шайбы забросили Александр Овечкин (2), Андре Бураковски (29, 37) и Никлас Бекстрём (57).
В финале «столичные» встретятся с дебютантом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Серия начнется 28 мая.
18 мая после проигранной встречи против «Тампы» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог сдержать эмоций и сломал клюшку пополам, ударив ею о перекладину ворот.
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