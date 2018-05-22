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Стоа покинул московский «Спартак»
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Американский хоккеист Стоа покинул московский «Спартак» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московский хоккейный клуб "Спартак" расторг контракт с американским нападающим Райаном Стоа. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Контракт между клубом и 31-летним хоккеистом, рассчитанный до 30 апреля 2019 года, был расторгнут по соглашению сторон.
С 2014 по 2016 год американец играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий "Металлург". В "Спартак" Стоа перешел в мае 2016 года. До приезда в Россию он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" и "Вашингтон".
В составе "Спартака" Стоа провел 110 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 37 шайб и отдал 29 результативных передач. В плей-офф американец провел четыре матча, но не сумел отметиться результативными действиями.
В сезоне-2016/17 Стоа повторил рекорд Штефана Ружички по количеству шайб за "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ (22 шайбы).
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