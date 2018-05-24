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КХЛ проведет несколько игр в Европе
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КХЛ проведет несколько игр в Европе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Twitter КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проведет несколько матчей следующего сезона в австрийской Вене и швейцарском Цюрихе, передает ТАСС.
"С целью продвижения бренда КХЛ в Европе в сезоне-2018/19 запланировано проведение вынесенных матчей. В октябре игры регулярного сезона пройдут в Вене, а в ноябре — в Цюрихе", — сообщает пресс-служба лиги.
Регулярный чемпионат начнется 1 сентября, в котором команды сыграют по 62 матча. Обладателем Кубка Гагарина сезона-2017/18 стал казанский "Ак Барс".
Ранее стало известно, что регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 начнется игрой казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА.
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