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Третьяк прокомментировал ситуацию с контрактом Воробьева
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Третьяк: контракт с Воробьевым ещё не подписан, но всё идёт к этому 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Илья Воробьев вероятно продолжит работу в качестве главного тренера национальной команды.
«Контракт с Воробьёвым ещё не подписан, но всё идёт к этому. На сегодняшний день команда, которая выступала на чемпионате мира, могла добиться большего, но тренеры сделали всё возможное, выжали из ребят максимум для результата. Мы думаем над сроком контракта тренера, чтобы был стимул работы», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Воробьёв возглавил национальную команду 12 апреля 2018 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в Дании.
Ранее глава ФХР подвёл итоги сезона для сборной России по хоккею.
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