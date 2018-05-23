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Назван самый ценный игрок КХЛ
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Форвард СКА Гусев стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий санкт— петербургского СКА Никита Гусев стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в прошедшем сезоне. 25-летний форвард получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона в концертном зале "Барвиха".
В регулярном чемпионате КХЛ Гусев провел 54 матча, набрав 62 очка (22 шайбы + 40 передач) за результативность при показателе полезности "плюс 25". В плей-офф он сыграл 15 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал пять голевых передач.
В прошлом году "Золотую клюшку", которая вручается лауреату в этой номинации, получил нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин.
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