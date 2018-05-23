Назван самый ценный игрок КХЛ

Форвард СКА Гусев стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Российский нападающий санкт— петербургского СКА Никита Гусев стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в прошедшем сезоне. 25-летний форвард получил премию на торжественной церемонии закрытия сезона в концертном зале "Барвиха".

В регулярном чемпионате КХЛ Гусев провел 54 матча, набрав 62 очка (22 шайбы + 40 передач) за результативность при показателе полезности "плюс 25". В плей-офф он сыграл 15 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал пять голевых передач.