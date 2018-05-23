Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ сезона-2017/18

Наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов , признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.

Награждение состоялось на церемонии закрытия юбилейного, десятого сезона КХЛ.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» по руководством Билялетдинова выиграл регулярный чемпионат Восточнуй конференции КХЛ, после чего в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

Ещё трое представителей «Ак Барса» были удостоены наград: Наиль Маганов признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона, Рустем Кашапов получил приз лучшему администратору, а Ильмира Хабибрахманова приза лучшему врачу.