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Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ
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Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ сезона-2017/18 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.
Награждение состоялось на церемонии закрытия юбилейного, десятого сезона КХЛ.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» по руководством Билялетдинова выиграл регулярный чемпионат Восточнуй конференции КХЛ, после чего в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
Ещё трое представителей «Ак Барса» были удостоены наград: Наиль Маганов признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона, Рустем Кашапов получил приз лучшему администратору, а Ильмира Хабибрахманова приза лучшему врачу.
Ранее сообщалось, что Никита Гусев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18
RT на русском: последние новости
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