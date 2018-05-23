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Жуков заявил о невезении на ЧМ по хоккею
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Жуков: сборной России по хоккею не хватило везения для лучшего результата на ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Результат российских хоккеистов на чемпионате мира 2018 года в Дании мог быть другим, если бы было больше везения. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Сборная России завершила борьбу на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, уступив со счетом 4:5 в овертайме канадцам.
"Команда неплохо сыграла, но результат мог бы быть другим, если бы было больше везения. Молодая и перспективная команда, победы у нее впереди", — сказал Жуков.
Чемпионат мира проходил в Дании с 4 по 20 мая. Победителем турнира стала сборная Швеции.
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