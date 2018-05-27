В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру 

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что капитан команды — российский нападающий Александр Овечкин стал играть лучше потому, что он определился в жизни и женился, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) .
«Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на его игре», — сказал он, добавив, что в нынешнем сезоне Овечкин лучше смотрится в командной структуре и демонстрирует самый системный хоккей в карьере.
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расписался в ЗАГСе с Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского летом 2015 года. Однако свадьбу сыграли в 2016 году.