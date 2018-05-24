Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина великим игроком

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц выступил со словами похвалы в адрес россиянина Александра Овечкина после выхода столичной команды в финал Кубка Стэнли, передает ТАСС.

"Думаю, вы знаете, когда я навещал своего сына в России, я встретился с Овечкиным после его свадьбы. Мы обсудили несколько вещей, немного переосмыслили кое-что. Многие люди сомневались, что в нем еще осталось что-то, необходимое для побед, великие игроки опровергают такие слова.

Овечкин выполнял свою миссию. Много разного было сказано в конце прошлого года в прессе, в социальных сетях, где угодно, это было обидно, я думаю, он воспринял это, как нечто личное. Он сказал: "Я покажу вам, что я все еще великий игрок". И он показал", — заявил Тротц.

"Вашингтон" разгромил "Тампу" со счетом 4:0 в 1/2 финала плей-офф и впервые с 1998 года вышел в финал Кубка Стэнли. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Овечкин заявил, что готов сражаться за Кубок Стэнли.