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Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина великим игроком
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Тренер «Вашингтона» назвал Овечкина великим игроком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротц выступил со словами похвалы в адрес россиянина Александра Овечкина после выхода столичной команды в финал Кубка Стэнли, передает ТАСС.
"Думаю, вы знаете, когда я навещал своего сына в России, я встретился с Овечкиным после его свадьбы. Мы обсудили несколько вещей, немного переосмыслили кое-что. Многие люди сомневались, что в нем еще осталось что-то, необходимое для побед, великие игроки опровергают такие слова.
Овечкин выполнял свою миссию. Много разного было сказано в конце прошлого года в прессе, в социальных сетях, где угодно, это было обидно, я думаю, он воспринял это, как нечто личное. Он сказал: "Я покажу вам, что я все еще великий игрок". И он показал", — заявил Тротц.
"Вашингтон" разгромил "Тампу" со счетом 4:0 в 1/2 финала плей-офф и впервые с 1998 года вышел в финал Кубка Стэнли. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее Овечкин заявил, что готов сражаться за Кубок Стэнли.
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