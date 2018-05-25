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В американском хоккеисте поселился 63-сантиметровый червь
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В американском хоккеисте поселился 63-сантиметровый червь 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @Cmeys18
Хоккеист Карсон Мейер, выступающий за команду университета Майами (штат Огайо), обнаружил причину собственного недомогания. Как оказалось, в теле спортсмена жил 25-дюймовый червь (63,5 сантиметра), передает Tech Times.
Мейер рассказал о случившемся: «Я пошел в ванную, все как обычно. И он вышел из меня. Это был длинный оранжевый червь с головкой, шеей и всем прочим. Я был в ужасе». По предположению спортсмена, червь поселился в нем около года назад.
Ранее появилась информация, что у нападающего возникли проблемы со здоровьем: он стремительно терял вес, отказывался от еды и чувствовал слабость. Врачи затруднялись поставить ему точный диагноз.
20-летний хоккеист задрафтован «Коламбус Блю Джекетс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Мейер, играющий на позиции правого форварда, набрал 26 очков в дебютном сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (НСАА).
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