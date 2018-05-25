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В хоккеисте из США поселился 63-сантиметровый червь
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В хоккеисте из США поселился 63-сантиметровый червь 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @Cmeys18
В теле американского хоккеиста Карсона Мейера, играющего за команду университета Майами, около года жил огромный червь, пишет Life.ru.
Как рассказал сам хоккеист, однажды он пошел в ванную, и червь вышел из него.
«Это был длинный оранжевый червь с головкой, шеей и всем прочим. Я был в ужасе», — признался Мейер.
Длина червя составляла 25 дюймов — 63,5 сантиметра.
Около года назад у Мейера стали наблюдаться проблемы со здоровьем. Он сильно похудел, у него пропал аппетит, и наблюдалась общая слабость. При этом врачи не могли поставить ему диагноз.
Комментарии41  Ещё 2 источника 
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