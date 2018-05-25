В хоккеисте из США поселился 63-сантиметровый червь

В теле американского хоккеиста Карсона Мейера, играющего за команду университета Майами, около года жил огромный червь, пишет Life.ru.

Как рассказал сам хоккеист, однажды он пошел в ванную, и червь вышел из него.

«Это был длинный оранжевый червь с головкой, шеей и всем прочим. Я был в ужасе», — признался Мейер.

Длина червя составляла 25 дюймов — 63,5 сантиметра.

Около года назад у Мейера стали наблюдаться проблемы со здоровьем. Он сильно похудел, у него пропал аппетит, и наблюдалась общая слабость. При этом врачи не могли поставить ему диагноз.