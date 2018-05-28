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Брызгалов: «Чемпионат мира — какое-то безумное зрелище»
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Брызгалов: «Чемпионат мира — какое-то безумное зрелище» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов раскритиковал нынешнюю систему проведения чемпионата мира.
«Я вообще не видел ни одной игры чемпионата мира — 2018! Это какое-то безумное зрелище, на которое мои глазки не хотят смотреть. Да, у шведов было очень много игроков из НХЛ. Но когда просматривал спортивные новости и видел результаты 7:0, 8:0, 13:1, то думал: «Ёлки-палки, за что такое?». Уже и Южная Кореи играет на чемпионате мира. Кого там теперь только нет… Мировое первенство превратили в безобразие. Оставьте восемь, ну максимум десять команд, и будет здорово. Куда они растягивают этот турнир, делая его настолько неинтересным? Что вот аутсайдеры делают? Есть дивизион B, пусть там и играют. Зачем настолько понижать статус чемпионата мира? Понимаю, что всё дело в деньгах. Но сколько можно… Смотреть не хочется», — сказал Брызгалов в интервью.
Чемпионом мира 2018 года стала сборная Швеции. Национальная команда России в четвертьфинале турнира проиграла канадцам (4:5 ОТ).
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