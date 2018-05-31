Ещё
Звезда «Ак Барса» попался на пьяном вождении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Ак Барса» попался на пьяном вождении 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Ак Барс
Хоккеист клуба «Ак Барс» Ярослав Косов попался на пьяном вождении, сообщает «Чемпионат».
По данным издания, сегодня утром в Казани нападающий был остановлен сотрудниками дорожной полиции, а результаты медосвидетельствования показали наличие в его крови недопустимого количества алкоголя.
Полицейские составили на Косова протокол и отстранили его от управления автомобилем. Позже в Сети была опубликована фотография, судя по всему, сделанная составлявшим протокол служащим ГАИ. На снимке хоккеист в майке с надписью «Чемпион» стоит перед полицейским автомобилем и широко улыбается.
«Чемпионат» отмечает, что накануне в Казани чествовали игроков «Ак Барса», в сезоне 2017-2018 годов выигравших Кубок Гагарина. В торжественном приеме в Казанском кремле принял участие и Ярослав Косов.
В этом году Косов уже не впервые попадается полиции пьяным за рулем, в связи с чем ему может грозить лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Представители «Ак Барса» уже осудили поведение игрока и пообещали, что к нему будут применены дисциплинарные санкции. Согласно сообщению на официальном сайте клуба, спортсмены татарстанской команды должны «с честью нести звание» ее игроков.
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Самая сексуальная керлингистка расстроила российских мужчин
Зидан уходит из «Реала»2
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Жирков нашел причину поражения сборной
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение