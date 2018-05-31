Звезда «Ак Барса» попался на пьяном вождении

Хоккеист клуба «Ак Барс» Ярослав Косов попался на пьяном вождении, сообщает «Чемпионат».

По данным издания, сегодня утром в Казани нападающий был остановлен сотрудниками дорожной полиции , а результаты медосвидетельствования показали наличие в его крови недопустимого количества алкоголя.

Полицейские составили на Косова протокол и отстранили его от управления автомобилем. Позже в Сети была опубликована фотография, судя по всему, сделанная составлявшим протокол служащим ГАИ. На снимке хоккеист в майке с надписью «Чемпион» стоит перед полицейским автомобилем и широко улыбается.

«Чемпионат» отмечает, что накануне в Казани чествовали игроков «Ак Барса», в сезоне 2017-2018 годов выигравших Кубок Гагарина. В торжественном приеме в Казанском кремле принял участие и Ярослав Косов.

В этом году Косов уже не впервые попадается полиции пьяным за рулем, в связи с чем ему может грозить лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Представители «Ак Барса» уже осудили поведение игрока и пообещали, что к нему будут применены дисциплинарные санкции. Согласно сообщению на официальном сайте клуба, спортсмены татарстанской команды должны «с честью нести звание» ее игроков.