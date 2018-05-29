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Овечкин едва не лишился зуба из-за шайбы
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Овечкин едва не лишился зуба из-за шайбы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время первого матча финального противостояния за Кубок Стэнли в игре против "Вегас Голден Найтс" получил болезненный удар шайбой в лицо. Об этом сообщает "Советский спорт".
Капитан "столичных" находился на скамейке запасных, когда шайба попала ему в район левой щеки.
Повреждение оказалось несерьезным, и Овечкин смог продолжить игру, что не помогло его команде одержать победу.
"Вегас Голден Найтс" на домашней арене в Парадайсе одолели "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:4 и повел в финальной серии 1-0.
Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал о звонке президент России Владимира Путина, который пожелал ему удачи в финале Кубка Стэнли.
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