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Тренер объяснил вывоз Кошечкина на тележке на ЧМ
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Тренер вратарей сборной России: Кошечкин весит больше 100 кг 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов объяснил, почему голкипера Василия Кошечкина вывозили из командной раздевалки ко льду на специальной тележке во время чемпионата мира — 2018, который прошел в Дании. Слова специалиста приводит газета "Известия".
"Там было далеко идти. Василий сам попросил, чтобы ему помогли разрешить ситуацию. В его амуниции было тяжело проходить такое расстояние. Он сам весит 100 с лишним кг, форма мокрая после двух периодов. Поэтому мы думали, как облегчить Кошечкину путь. Со стороны это может выглядеть забавно, но так делали и канадцы на некоторых турнирах.
А Игорь Шестеркин намного легче и моложе. Весит он гораздо меньше. Поэтому ему было легче это перенести. Игорь не просил об этом, поэтому шел сам", — рассказал Давыдов.
На чемпионате мира — 2018 Кошечкин провел пять матчей, в которых пропустил девять шайб. В активе Шестеркина четыре игры и пять пропущенных шайб. Сборная России на мировом первенстве дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Канады.
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