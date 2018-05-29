Тренер объяснил вывоз Кошечкина на тележке на ЧМ

Тренер вратарей сборной России: Кошечкин весит больше 100 кг

"Там было далеко идти. Василий сам попросил, чтобы ему помогли разрешить ситуацию. В его амуниции было тяжело проходить такое расстояние. Он сам весит 100 с лишним кг, форма мокрая после двух периодов. Поэтому мы думали, как облегчить Кошечкину путь. Со стороны это может выглядеть забавно, но так делали и канадцы на некоторых турнирах.

Игорь Шестеркин намного легче и моложе. Весит он гораздо меньше. Поэтому ему было легче это перенести. Игорь не просил об этом, поэтому шел сам", — рассказал Давыдов.

На чемпионате мира — 2018 Кошечкин провел пять матчей, в которых пропустил девять шайб. В активе Шестеркина четыре игры и пять пропущенных шайб. Сборная России на мировом первенстве дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Канады.