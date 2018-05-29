«Барыс» подписал новый контракт с Сагадеевым

«Барыс» подписал новый контракт с 24-летним форвардом

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" сделал квалификационное предложение нападающему Антону Сагадееву , сообщает пресс-служба казахстанской команды.

Двусторонний контракт рассчитан на два сезона.

Прошедший сезон регулярного чемпионата стал для 24-летнего форварда дебютным в КХЛ. В 49 матчах он забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

В сезоне-2017/18 "Барыс" занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий "Барыса" Линден Вей заключил контракт с московским клубом ЦСКА на два сезона.