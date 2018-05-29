Ещё
«Барыс» подписал новый контракт с Сагадеевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барыс» подписал новый контракт с 24-летним форвардом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Официальный сайт «Барыса»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" сделал квалификационное предложение нападающему Антону Сагадееву, сообщает пресс-служба казахстанской команды.
Двусторонний контракт рассчитан на два сезона.
Прошедший сезон регулярного чемпионата стал для 24-летнего форварда дебютным в КХЛ. В 49 матчах он забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.
В сезоне-2017/18 "Барыс" занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в раунд плей-офф.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий "Барыса" Линден Вей заключил контракт с московским клубом ЦСКА на два сезона.
Газета.Ru: последние новости
Голкипер Ряме вернулся в омский "Авангард" Тренер СКА рассказал о планах перехода Шестеркина в НХЛ Овечкин сравнялся с Дацюком по очкам в плей-офф НХЛ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Победителя ЧМ-2018 вычислили по калькулятору12
Лондон озвучил требования Абрамовичу15
Смертельная драка17
Избран новый президент ОКР7
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль189
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение