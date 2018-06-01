Воробьев «подсидел» Знарка

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев возглавил петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт заключен сроком на два года.

Последние два сезона СКА возглавлял Олег Знарок , завоевавший с командой Кубок Гагарина — 2017. В завершившимся сезоне петербургская команда в финале Западной конференции проиграла ЦСКА со счетом 2-4 в серии. Контракт Знарка со СКА истек 30 апреля.

12 апреля Воробьев стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России, сменив Знарка. Национальная команда под его руководством в четвертьфинале чемпионата мира в Дании в овертайме уступила канадцам со счетом 4:5. Ранее Воробьев возглавлял магнитогорский "Металлург" с 2015 по 2017 год и стал обладателем Кубка Гагарина — 2016.