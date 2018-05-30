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Губерниев отреагировал на пожелания смерти Овечкину
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Губерниев подобрал слово для пожелавшего смерти Овечкину журналиста 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выпад журналиста Славы Маламуда, пожелавшего смерти хоккеисту Александру Овечкину, передает ИА Nation News.
О словах Маламуда Губерниев узнал от журналистов.
«Какой-то ужас вы мне сейчас рассказываете. Я думаю, что один — Александр Великий (имеется ввиду Овечкин — прим. ред.), а другой — м****! Так и напишите», — сказал комментатор.
Слава Маламуд уже удалил запись, в которой желал смерти спортсмену, однако пользователи успели сделать скриншот.
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