Губерниев отреагировал на пожелания смерти Овечкину

Губерниев подобрал слово для пожелавшего смерти Овечкину журналиста

О словах Маламуда Губерниев узнал от журналистов.

«Какой-то ужас вы мне сейчас рассказываете. Я думаю, что один — Александр Великий (имеется ввиду Овечкин — прим. ред.), а другой — м****! Так и напишите», — сказал комментатор.

Слава Маламуд уже удалил запись, в которой желал смерти спортсмену, однако пользователи успели сделать скриншот.