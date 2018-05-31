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Новосибирск подготовится к молодежному ЧМ-2023
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Травников: Новосибирску нужно подготовиться к молодежному ЧМ-2023 по хоккею за два года 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Новосибирску предстоит провести основную работу по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в течение двух с небольшим лет. Об этом заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Ранее Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира в Новосибирске.
"Работы достаточно много, в отличие от времени: всего два с небольшим года. Поэтому нужно засучить рукава и готовиться к проведению важного международного мероприятия на территории Новосибирской области", — сказал Травников.
Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей: половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть — на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.
Ранее Травников заявлял, что новый стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты.
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